Avantaj Göztepe’de! Kaderini kendi çizecek...

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa yarışını sürdüren Göztepe, sezonun en kritik virajlarından birini geride bıraktı. Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, bitime 2 hafta kala önemli bir avantajı eline geçirdi. Bu sonuçla 5. sıraya yükselen İzmir ekibi, yarışta iddiasını güçlendirdi. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Göztepe, öne geçtiği mücadelede farkı artırma şanslarını değerlendiremedi. Son dakikalarda gelen gole engel olamayan Göz-Göz, sahadan 1 puanla ayrılsa da haftayı karlı kapattı. Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla aradaki puan farkını 1'e çıkardı ve Göztepe, Avrupa hattında öne geçen taraf haline geldi.
KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK
KALAN haftalarda Gaziantep FK ile taraftarı önünde, Samsunspor ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İzmir temsilcisi, kaderini kendi belirleyecek konuma geldi. Son 2 maç Göztepe için adeta final niteliği taşıyor. Bu kritik virajda alınacak sonuçlar, sarı-kırmızılıların sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağını doğrudan belirleyecek. Ancak 5. sıranın Göz- Göz'e yetmesi için Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ya da Trabzonspor'un kazanması gerekecek. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının performansından memnun olduğunu dile getirirken, "Trabzon gibi zor bir deplasmanda Göztepe'nin gerçek kimliğini sahaya yansıttık. Oyunun büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Golü bulduk, ardından net fırsatlar yakaladık ancak ikinci golü atamadık. Bu yüzden üzgünüz ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele ve karakter bizi umutlandırıyor" dedi. Deneyimli teknik adam, Avrupa hedefinden sapmayacaklarını vurgulayarak, "Bir yandan galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz, diğer yandan böyle bir deplasmanda bu oyunu oynadığımız için gururluyuz. Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
NURİ ŞAHİN: GERİYE DÜŞTÜK
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, mağlup oldukları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda avantajın Göztepe'ye geçtiğini söyledi. Beşincilik yarışında geriye düştüklerini ifade eden Şahin, "1 puanlık bir fark var. İki takımda kalan maçlarını kazanırsa avantajlı olan taraf Göztepe olacaktır. Biz son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARDAN GAZİANTEP FK HAZIRLIĞI
GÖZTEPELİ taraftarlar hafta sonu oynanacak Gaziantep FK karşılaşması için adeta kenetlendi. Tribünleri doldurmak için çalışmalara başlayan sarıkırmızılıların Avrupa yarışında takımı motive etmek için koreografi hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.