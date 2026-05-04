Avantaj Göztepe’de! Kaderini kendi çizecek...

KADERİNİ KENDİ ÇİZECEK

KALAN haftalarda Gaziantep FK ile taraftarı önünde, Samsunspor ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek olan İzmir temsilcisi, kaderini kendi belirleyecek konuma geldi. Son 2 maç Göztepe için adeta final niteliği taşıyor. Bu kritik virajda alınacak sonuçlar, sarı-kırmızılıların sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağını doğrudan belirleyecek. Ancak 5. sıranın Göz- Göz'e yetmesi için Türkiye Kupası'nı Beşiktaş ya da Trabzonspor'un kazanması gerekecek. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımının performansından memnun olduğunu dile getirirken, "Trabzon gibi zor bir deplasmanda Göztepe'nin gerçek kimliğini sahaya yansıttık. Oyunun büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Golü bulduk, ardından net fırsatlar yakaladık ancak ikinci golü atamadık. Bu yüzden üzgünüz ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele ve karakter bizi umutlandırıyor" dedi. Deneyimli teknik adam, Avrupa hedefinden sapmayacaklarını vurgulayarak, "Bir yandan galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz, diğer yandan böyle bir deplasmanda bu oyunu oynadığımız için gururluyuz. Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.