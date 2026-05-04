Bodrum’un aklı Pendik’te

Trendyol 1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunun son haftasında evinde Sarıyer'e 1-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, ligi 64 puanla 5'inci sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla Play-Off 1'inci turunda sezonu 63 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Pendikspor'la eşleşti. Muğla ekibi ligi 5'inci sırada bitirmesinin ardından Play-Off'ta ev sahibi avantajını elde etti. Ege temsilcisi 7 Mayıs Perşembe günü Pendikspor'la sahasında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finale adını yazdıracak. Öte yandan teknik sorumlu Sefer Yılmaz, ligin son maçında 1-0 kaybettikleri Sarıyer karşılaşmasını değerlendirdi.

"AMACA ULAŞACAĞIZ"

Yılmaz, "Ligin son maçı olmasına rağmen çok disiplinli oynadılar ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Belki de bizim için Play- Off'lar öncesi bu mağlubiyet iyi oldu. Kendimize geldik. Çünkü perşembe günü çok önemli bir Pendikspor maçımız var" dedi. "Futbolcular kafasında Pendik maçını yaşıyorlardı" diyerek sözlerine devam eden Sefer Yılmaz, "Sarıyer maçıyla ilgili konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Biz bu oyunculara çok güveniyoruz Bugüne kadar bu arkadaşlar getirdi. İnşallah önümüzde 4 maçımız kaldı Perşembe günü Pendikspor galibiyetiyle inşallah Süper Lig yolunda hedeflediğimiz.