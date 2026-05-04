Ege’de play-off rüzgarı esecek

EGE ekipleri bugün Play-Off'ta önemli karşılaşmalara çıkacak. 2'nci Lig Play- Off 1'inci Tur ilk maçında evinde Muşspor'la berabere kalan Aliağa Futbol Kulübü, rövanş maçında rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Muş Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Müsabakanın 90 dakikası sonucunda galip gelen taraf adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek avantajı cebine koyan Muğlaspor rövanş maçında evinde sahaya çıkacak. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Muğlaspor her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda turu geçen ekip olacak. Karşılaşmanın 90 dakikası Şanlıurfaspor'un tek farklı üstünlüğü ile sona ererse, müsabaka 15'er dakikalık iki devre halinde uzayacak, yine sonuç değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek. Şanlıurfaspor maçı 2 ya da daha farklı kazanması halinde tur atlayacak.

AYVALIK AVANTAJ ARAYACAK

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play- Off'ta Karşıyaka'yı saha dezavantajına rağmen 0-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda 2-0 yenerek eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor yarı finaldeki rakibi Eskişehirspor'u ilk maçta ağırlayacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Güçlü rakibine 8 Mayıs Cuma günü rövanşta konuk olacak Ayvalık ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Eskişehirspor play-offta ilk turda Balıkesirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen evindeki rövanşı 3-0 kazanarak tur atlamıştı. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste 4'üncü kez playoff oynayan Ayvalıkgücü bu sezon hedefine ulaşmayı istiyor.