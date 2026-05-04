F.Bahçe’nin umudu var

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Talisca kaydetti. Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor ile berabere kalan, geçtiğimiz hafta da derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, bu süreçte 5 puan kaybetti. Kanarya, dün aldığı galibiyetle birlikte 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 70'e yükseltirken, ligde son iki haftaya lider G.Saray'ın 4 puan gerisinde girdi ve umutlarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, bu sezon toplamda 27. golüne imza attı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Sarı-lacivertliler kalan iki haftada Konyaspor'la deplasmanda, Eyüpspor'la ise taraftarı önünde karşı karşıya gelecek.