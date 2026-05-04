Hull City, Premier LİG YOLUNDA

İNGİLTERE Championship'in 46. ve son haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City'yi 2-1 yendi. Bu sonuçla puanını 73 yapan Kaplanlar, sezonu 6. sırada tamamladı ve Premier Lig yolunda Play-Off oynama hakkı elde etti. Hull City, iki ayaklı play-off yarı finalinde 3. sıradaki Millwall ile eşleşti. Diğer eşleşme ise 4 ve 5. sıralarda yer alan Southampton ve Middlesbrough arasında gerçekleşti. Play-off'ta yarı final maçları 8-9 ve 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar, Wembley Stadı'ndaki final maçında, 23 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.