Kara Kartal’a İtalyan kanat

BEŞİKTAŞ yaz döneminde hem sağ hem de sol kanat bölgelerini güçlendirecek. Konuyla ilgili çalışmalar sürerken, son olarak Kartal'ın gündemine Bologna forması giyen Riccardo Orsolini'nin geldiği öğrenildi. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitecek. İtalyan futbolcu, 2026 yazında kontratının son senesine girerken, takımı Bologna'nın kendisine yaptığı yeni mukavele tekliflerinin tamamını geri çevirdi. Serie A temsilcisi, de oyuncudan bonservis bedeli kazanmak adına oyuncuyu satmayı düşünüyor. 1.86 boyundaki yıldız bu sezon ligde 32 karşılaşmaya çıktı ve bu süre içinde 8 gol ve 1 asist üretti. 29 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca hiç İtalya dışına çıkmadı.