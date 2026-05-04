Manisa FK bu yıl gençlerine güvendi

TRENDYOL 1. Lig'de normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte Manisa FK, altyapı yatırımlarının somut sonuçlarını gözler önüne serdi. Kulüp, bu sezon lig ve kupa maçlarında altyapısından yetişen 12 genç oyuncuya forma şansı vererek geleceğe önemli bir yatırım yaptı. Ayberk Karapo (22), Umut Can Aslan (20), Sarp Bodur (18),Yunus Emre Yüce (18), Ada İbik (18), Osman Kahraman (18), Ahmet Şen (18) gibi isimler A takımda ciddi süre alarak dikkat çekti. Osman Kahraman, sınırlı dakikalarda 2 gol sevinci yaşarken, Ayberk Karapo ve Ada İbik istikrarlı performansıyla öne çıktı. Bu jenerasyon, geçmiş yıllarda yapılan altyapı çalışmalarının meyvesi oldu.