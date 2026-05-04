Ödemişli Görkem dünya 2.’si oldu

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde yaşayan milli karateci Görkem Uludoğan (14), Polonya'da düzenlenen Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Ödemiş ilçesinde Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Görkem Uludoğan, 8 yaşındayken ailesinin teşvik etmesiyle Budokaido-Kyokushin Karate'ye başladı. Ödemiş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Budokaido Antrenörü Mustafa Doğan Turhan ile çalışmaya başlayan Uludoğan, Avrupa üçüncülüğü ve 2 Türkiye şampiyonluğunun ardından, 25-26 Nisan 2026 tarihinde Polonya'da düzenlenen Budokaido-Kyokushin Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve dünya ikincisi oldu. Uludoğan, "Omuzlarımda yıllarca verilen emek, hayaller ve sarsılmaz bir inanç vardı. Başarılarımı dünya birinciliğiyle taçlandırmak istiyorum. Antrenörüm Mustafa Doğan Turhan benim için sadece bir antrenör değil, yolumu aydınlatan, her düştüğümde kaldıran ve hep yanımda olan bir hocamdı. Bu kupa sadece tatamide kazanılan bir başarı" dedi.