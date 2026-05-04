Trabzonspor’un hasreti sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bordo-mavililer, son dört haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında puan kayıplarını sürdürdü.

ÖNCELİĞİ KUPAYA VERDİ

Karşılaşmada topa yüzde 58 oranında sahip olan Trabzonspor, oyunun büyük bölümünde üstün görünmesine rağmen hücumda yeterli üretkenliği gösteremedi. Bordo-mavililer ikili mücadelelerde 81'e 61, hava toplarında ise 32'ye 17 üstünlük kurdu ancak bu üstünlük skora yansımadı. Karadeniz ekibi 66 puanda kalırken, 2.'lik umutlarını iyice zora soktu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hedefin ilk olarak kupada finale yükselmek ve sonrasında kupayı kaldırmak olduğunu ifade etti. Tekke, "Her şeye rağmen çok iyi iş çıkardık. Beşiktaş maçı var ama ligden ziyade kupa yarı finali ve inşallah geçersek finaline hazırlanmamız lazım. İkincilik hedefi devam ediyor ama öncelik kupa finali" ifadelerini kullandı. Bordo- mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.