Aliağa Futbol Kulübü’nde kırık hayaller!

Sezon başında kurduğu iddialı kadroyla Kırmızı Grup'ta favorilerden biri olarak gösterilen sarı-siyahlılar, önce şampiyonluğu kaçırdı. Sezon sonuna doğru aldığı kötü sonuçlarla zirveden uzak kalan ve şampiyonluğu Bursaspor'a kaptıran Aliağa Futbol Kulübü, ardından son hafta rakibine evinde yenilince 2'nci sıradan 4'üncü sıraya gerileyip play-offta ev sahibi avantajını da yitirdi.

Play-offta lig 3'üncüsü Muşspor'la eşleyen Aliağa Futbol Kulübü evindeki ilk maçta sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Rövanşta bu kez rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi 90 dakika ve uzatma anlarını 0-0 berabere tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu Muşspor'a 6-5 kaybeden Aliağa, 1'inci lige yükselme hayallerine veda etti. Final şansını kaçıran Aliağa FK karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Son hafta teknik direktörü Polat Çetin'le yollarını ayırıp Çağdaş Çavuş'u göreve getiren Aliağa Futbol Kulübü'ne kan değişimi de çare olmadı.