Aliağa Futbol penaltılarda elendi

2. Lig Play-Off 1'inci Tur ilk maçında evinde Muş Spor'la berabere kalan Aliağa Futbol dün rövanş karşılaşmasında rakibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, normal süresi ve uzatması 0-0 eşitlikle biten müsabakayı seri penaltı atışları sonucunda 6-5 kaybederek elendi. 7'de Aliağa'da Sergen kazandığı top sonrası sağ kanat son çizgiye inerek arka direği ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Harun, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak top dışarı çıktı. Aliağa Futbol'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan, kale sahası önüne ortasını yaptı. Malik rakiplerinin üzerinden yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci üzerine gelen topu kontrol etti. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

GOL SESİ ÇIKMADI

50'de Muammer'in serbest vuruşunda penaltı noktasında topa yükselen Malik kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı. 64'te Muşspor'un sol kanatttan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf, kale sahası önüne ortasını yaptı. Kale sahası önünde Ohawuchi, kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı. 81'de Muş Spor hücumunda merkezde topla buluşan Ohawuchi, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak top dışarı çıktı. Normal süre 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti. 15'er dakikalık 2 uzatmada da eşitlik bozulmadı ve karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda Muşspor 6-5'lik skor ile karşılaşmayı kazanarak, 2. Lig Play-Off finaline çıktı. Aliağa ise finale çıkamadı.