Altekma’dan Emir Pınar’a veda mesajı

VOLEYBOLDA İzmir'i Efeler Ligi'nde başarıyla temsil edip geçen sezon Avrupa'da önemli başarılara imza atan Altekma'da yeni sezon öncesi vedalar yaşanıyor. Kulübün altyapısında yetişen orta oyuncu Emir Pınar'a özel ve duygusal bir şekilde veda edildi. Altekma'nın 10 yıldır kulüpte forma giyen oyuncuya vedasında, "Kulübümüz altyapısında başlayan ve yıllar içinde emekle, disiplinle şekillenen bir yolculuğun önemli bir noktasına gelinmiştir. 10 yıl önce ailemize katılan Emir Pınar, formamızı altyapıdan A Takıma kadar büyük bir özveriyle taşırken; altyapıdaki sporcularımıza örnek olan karakteri ve disipliniyle her zaman öne çıkmıştır. Emir Pınar'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.