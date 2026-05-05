Amedspor’dan Icardi bombası! Süper Lig’in yeni ekibi dünya yıldızının peşinde

Trendyol 1. Lig'i 74 puanla ikinci sırada noktalayan Amed Sportif Faaliyetler, adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.
Güneydoğu temsilcisi, üst lige yükselir yükselmez ise çarpıcı bir transfer için düğmeye bastı.
ICARDI BOMBASI
Amedspor'un Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Mauro Icardi ile ilgilendiği öne sürüldü. (TYC Sports)
Söz konusu haberde, Diyarbakır ekibinin beklenmedik bir hamle yaptığı ve Icardi hayali kurduğu iddia edildi.
SES GETİRECEK HAMLE
Uluslararası çapta bir transfer yapmak isteyen Amedspor'un Süper Lig'e ses getirerek başlamak istediği kaydedildi.
2022 yılından bu yana Galatasaray formasını giyen tecrübeli yıldızın kulübüyle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinin durduğu aktarıldı.
MAAŞININ YARISI TEKLİF EDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulübün Icardi'ye mevcut maaşının yarısını teklif ettiği ancak Icardi'nin indirim yapmadan kontrat yenilemek istediği vurgulandı.
Taraflar arasında şu an için bir anlaşma olmadığı ve 33 yaşındaki golcünün ayrılığa yakın olduğu belirtildi.
Öte yandan Mauro Icardi ile Amedspor dışında dünya devleri de yakından ilgileniyor.
DEVLER YAKIN TAKİPTE
Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo, Club America ve River Plate de Arjantinli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
Kendisine gelen seçenekleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
Bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Icardi, 16 kez fileleri sarstı ve 2 asist kaydetti.