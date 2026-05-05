Ayvalıkgücü Avantajı kaptı

TFF 3. Lig Play-Off Grup Finali ilk maçında Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Maçın ilk yarısında iki takımda temkinli bir oyun ortaya koydu. Fazla pozisyon olmazken, yakalanan az sayıda fırsatı da iki takım da değerlendiremedi. İkinci yarıya kırmızı-beyazlılar, daha istekli başladı. Rakip kaleyi abluka altına alan Balıkesir ekibi, aradığı golü 68. dakikada buldu. Bu dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ufuk Özcan hata yapmadı ve takımını öne geçirdi: 1-0. Goşün ardından konuk takım ataklarını sıklaştırsa da Ayvalıkgücü ikinci golü buldu. 80'de Ufuk Özkan'ın asistinde Baha Kısacık farkı ikiye çıkardı: 2-0. Es-Es'de Recep Pekgöz 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ayvalıkgücü Bld maçı 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rövanş maçı cuma günü Eskişehir'de oynanacak.