Bodrum, Play-Off için kenetlendi

TRENDYOL 1'inci Lig'de normal sezonun son maçında evinde SMS Grup Sarıyer'e 1-0 yenilerek ligi 5'inci sırada bitiren Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Play-Off için kenetlendi. Yeşil-beyazlılar 6'ncı sırada yer alan Atko Grup Pendikspor'la eşleşirken, ev sahibi avantajını da kazandı. Perşembe günü tek ayaklı eleme usulü ile oynanacak maçta Pendikspor'u konuk edecek Bodrum FK tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, ev sahibi avantajının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz de yerimiz de Süper Lig. Bunun için çok çabaladık. Oyuncularımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz" dedi. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki maç da berabere sonuçlanmıştı.