CANLI | Beşiktaş-Konyaspor maçı!

Beşiktaş, direkt çıktığı çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0'lık skorla eledi ve yarı finalde Konyaspor ile eşleşti.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile de berabere kaldı.

Kupada C Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Fenerbahçe , Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor , Rizespor , Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü 'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada bitirdi.

Ligde hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçında rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri kupayı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabaka ATV ekranlarından naklen ekranlara geliyor.

KUPADA 9. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşılaşacak. İki takım da kupadaki eşleşmelerde 3'er galibiyet alırken 2 müsabaka berabere bitti.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda çeyrek finalde karşılaştığı rakibini normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta penaltılarda geçmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın 11 golüne yeşil-beyazlı takım, 10 golle yanıt verdi. Yarı finalde karşılaşacak taraflar, finale yükselmek için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ 11 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu.

Konya ekibi, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda geçti ve ilk kez kupaya uzandı.

Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.