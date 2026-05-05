Fener’de rota Grimaldo

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yeni yönetimini seçmeye hazırlanırken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başkanlık için adaylıklarını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin, sol bek transferi için ortak noktada buluştuğu ve rotayı Almanya'ya çevirdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, 2023'ten beri Bayer Leverkusen'de forma giyen Alejandro Grimaldo'ya kanca attığı öne sürüldü. Alman temsilcisinde sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan da taliplerin olduğu, ancak Fener'in elini çabuk tutmak adına hızlı davrandığı belirtildi. Deneyimli futbolcu Grimaldo için Beşiktaş'ın da devrede olduğu ve temaslarını sıklaştırdığı da gelen haberler arasında.

16 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Alejandro Grimaldo için 20 milyon Euro bonservis bekleyen Bayer Leverkusen ile yapılacak pazarlıklarda sarı-lacivertli ekibin bonuslarla 12 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı iddia edildi. Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Benfica'dan Leverkusen'e geçmişti. İspanyol yıldız, bu sezon Bundesliga'da 27 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.344 dakika kaldı. 8 gol ve 8 asist üretti.

SARI-LACİVERTLİ YILDIZLAR KAPIŞ KAPIŞ

Sezon sonuna yaklaşılırken Fenerbahçeli futbolculara Avrupa ve Körfez'den yoğun ilgi var. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı file bekçisi Ederson'a Suudi Arabistan ekipleri Al-Hilal ve Al-Nassr'ın talip olduğu öğrenilirken, Jayden Oosterwolde için ise Roma'nın yeniden devreye girdiği kaydedildi. Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın da İngiliz pasaportudedildi. Nottingna sahip Archie Brown'a talip olduğu ifade edildi.