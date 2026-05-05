Galatasaray'dan ayrılıyor! Şampiyon takıma imza atıyor: Yeni adresi şaşırttı

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında Kaan Ayhan'a yer vermediği iddia edilirken, bu kararın oyuncunun takımdaki geleceğini doğrudan etkilediği ve ayrılık sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.
ROTASI ALMANYA
2020 yılında Almanya'dan ayrılarak kariyerine farklı liglerde devam eden Kaan Ayhan, yeniden doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli savunmacının kariyerinde yeni sayfayı Almanya'da açması bekleniyor.
YENİ ADRESİ ŞAŞIRTTI
Alman ekibi Schalke 04 ile temas halinde olduğu belirtilen Kaan Ayhan'ın, Bundesliga'ya yükselen kulübe transfer olabileceği konuşuluyor. Gelsenkirchen doğumlu futbolcunun, kariyerine başladığı Schalke altyapısına yeniden dönme ihtimali gündemde.
KARİYER YOLCULUĞU
Altyapısından yetiştiği Schalke'nin ardından Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giyen deneyimli savunmacı, farklı liglerde önemli tecrübeler edindi ve uluslararası düzeyde kendini gösterdi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta görev alan Kaan Ayhan, toplamda 715 dakika sahada kaldı.