Galatasaray'dan ayrılıyor! Şampiyon takıma imza atıyor: Yeni adresi şaşırttı

Galatasaray’da 3.5 sezondur forma giyen Kaan Ayhan için ayrılık ihtimali giderek netleşiyor. 31 yaşındaki tecrübeli savunmacının, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında Kaan Ayhan'a yer vermediği iddia edilirken, bu kararın oyuncunun takımdaki geleceğini doğrudan etkilediği ve ayrılık sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

ROTASI ALMANYA

2020 yılında Almanya'dan ayrılarak kariyerine farklı liglerde devam eden Kaan Ayhan, yeniden doğduğu ülkeye dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli savunmacının kariyerinde yeni sayfayı Almanya'da açması bekleniyor.

YENİ ADRESİ ŞAŞIRTTI

Alman ekibi Schalke 04 ile temas halinde olduğu belirtilen Kaan Ayhan'ın, Bundesliga'ya yükselen kulübe transfer olabileceği konuşuluyor. Gelsenkirchen doğumlu futbolcunun, kariyerine başladığı Schalke altyapısına yeniden dönme ihtimali gündemde.

KARİYER YOLCULUĞU

Altyapısından yetiştiği Schalke'nin ardından Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo formaları giyen deneyimli savunmacı, farklı liglerde önemli tecrübeler edindi ve uluslararası düzeyde kendini gösterdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 maçta görev alan Kaan Ayhan, toplamda 715 dakika sahada kaldı.

