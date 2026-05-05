G.Saray’ın Pavlovic ısrarı

SÜPER Lig'de Samsunspor yenilgisiyle şampiyonluğunu ilan etme fırsatını erteleyen Galatasaray'da takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, uzun bir süredir gündeminde yer alan Strahinja Pavlovic için tekrar girişimlere başlayacağı iddia edildi. Mevcut Galatasaray kadrosunda sol ayaklı stoper olarak sadece Abdülkerim Bardakcı'nın bulunması nedeniyle yönetimin bu bölgede hem rekabeti hem de alternatifi artırmak adına takviye planlaması yaptığı öne sürüldü. Sırp savunmacı, Sarı-kırmızılılar 2024 yazında 18.5 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Milan'a transfer olduğu dönemde de oyuncu için devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Pavlovic'i bu yaz kadrosuna katmakta ısrarlı olan Galatasaray'ın, oyuncu için Milan'a 30 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi. Bu sezon İtalya Serie A'da 31 karşılaşmaya çıkan Sırp savunmacı, rakip ağları 4 kez havalandırırken, 1 de asist üretti.

KAVUKÇU'NUN YERİNE KUZU

ÖTE yandan sarı-kırmızılılarda, Erden Timur döneminde yapılan Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Juan Mata transferlerinde etkisi olduğu konuşulan Özen Kuzu, Dursun Özbek döneminde yeni yönetim kurulu listesine dahil edildi. İbrahim Hatipoğlu'nun yerine yönetimine girecek olan Kuzu'nun, bu dönemde Abdullah Kavukçu'nun yerine futbolun yeni patronu olacağı iddia ediliyor.