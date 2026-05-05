Kartal final aşkına

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek. Süper Lig'de bu sezon iki kez karşılaştığı rakibini 2-0 ve 2-1'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki randevuyu da kazanıp finale çıkmayı hedefliyor. Kara Kartal'da Konyaspor maçı öncesinde Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek, Rashica'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez şampiyon oldu. Siyahbeyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Konyaspor ise tarihinde bu başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor.