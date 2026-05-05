Merkezefendi’den tarihi başarı geldi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 mağlup ederek sezonu 9. sırada tamamlamayı garantiledi. Denizli temsilcisi bu sonuçla yalnızca kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te beşinci sezonunu geçiren başantrenör Zafer Aktaş, "5 yıldır bu kulüpteyim ve en iyi derecemizi aldık. Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik. Bundan sonrası kulübün vizyonuyla ilgili. Eğer yatırımlar artarak devam ederse Avrupa sahnesi bizim için çok önemli bir fırsat olabilir" dedi.