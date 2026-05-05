Milli yıldız Real Madrid'e gidiyor! Arda Güler ile takım arkadaşı olacaklar...

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de LaLiga'da istediği sonuçlara ulaşamayan Real Madrid'de yeni sezon planlaması başladı.
Milli yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği eflatun-beyazlılar adına dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Başkan Florentino Perez'in bir başka Türk futbolcu için harekete geçeceği öne sürüldü.
KENAN YILDIZ SÜRPRİZİ
La Gazzetta Dello Sport'a göre, Başkan'ın Perez'in hayalindeki futbolcunun Kenan Yıldız olduğu aktarıldı.
DEVLER LİGİ'NE GİDEMEZLERSE...
Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de yer almaması halinde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin artabileceği vurgulandı.
Siyah-beyazlı ekip, İtalya Serie A'da bitime 3 hafta kala 65 puanla 4. sırada yer alıyor.
PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Kenan Yıldız, Arda Güler'in ardından en pahalı Türk futbolcu konumunda.
Bu sezon gösterdiği performansla takımının bir numaralı yıldızı olan genç golcü, 45 maçta 11 gol atıp 10 asist kaydetti.
4 YIL DAHA KONTRATI VAR
Geçtiğimiz Şubat ayında yeni sözleşmeye imza atan Kenan'ın Juventus ile kontratı 2030 yılında son bulacak.
A Milli Takım ile de 28 karşılaşmada görev alan Kenan Yıldız'ın 5 golü bulunuyor.