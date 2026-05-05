Muğlaspor finalde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Şanlıurfa'yla evinde 1-1 berabere kalan Muğlaspor, adını grup finaline yazdırdı. 13. dakikada Çınar'ın derinlemesine pasında Sinan karşı karşıya şutunu çekti, zamanında kalesini terk eden kaleci İsmet iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. 17'de Vedat'ın uzun gönderdiği topta Ali şut açısı kapanınca geriye çıkardı, Çınar'ın gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. 33'te Muğla'dan Mehmet ve Urfa'dan Vedat arasında yaşanan tartışma sonrası iki futbolcuda kırmızı kart gördü. İlk yarıda başka gol olmadı: 0-1. 51'de Fatih korneri kullandı, Yalçın'ın kafa vuruşu üstten atlamayı başardı.