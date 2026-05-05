VOLEYBOL Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa Şampiyonu olan VakıfBank'ta başkan Osman Arslan, sarı-siyahlı ekibin başarıyla Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Şampiyonluğu "muhteşem bir zafer" olarak nitelendiren Başkan Arslan, "Öncelikle CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki büyük Türk takımının finale kalması müthiş bir başarıydı. Bu kupayı tüm Türkiye halkının genç kızlarına, kız çocuklarımıza hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Başantrenör Guidetti, "Bugün bu harika takımın ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu. Gelişimimiz harikaydı" diye konuştu. Kaptan Zehra Güneş ise, asla vazgeçmeyerek çok anlamlı bir şampiyonluk elde ettiklerini dile getirdi.