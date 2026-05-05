Serdal Adalı’dan dikkat çeken hamle! TFF’ye başvuracak

Türk futbolunda teknoloji odaklı önemli bir gelişme yaşanıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı , çipli top sisteminin Türkiye'de uygulanması için girişim başlattı. Öneri, Kulüpler Birliği Vakfı'nda da karşılık buldu ve Türkiye Futbol Federasyonu 'na (TFF) resmi başvuru sürecinin başlatılması için adım atıldı.

SENSÖRLÜ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Çipli top teknolojisinde, topun içine yerleştirilen sensörler sayesinde her temas anı anlık olarak tespit ediliyor. Pas veren oyuncunun topa ilk dokunuşu belirlenerek veriler VAR merkezine iletiliyor. Böylece pozisyonların daha hızlı ve net şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

VAR VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Sistem, yapay zeka ile entegre çalışarak özellikle ofsayt pozisyonlarında karar sürecini hızlandırıyor. Ayrıca topun elle oynanıp oynanmadığı ya da çizgiyi geçip geçmediği gibi kritik anlar da sensör verileriyle daha kesin şekilde analiz edilebiliyor.