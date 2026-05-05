Trabzonspor’un gözü Samsun’da

SÜPER Lig'de üçüncü sıradaki yerini garantileyen ve kalan iki haftada Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya yükselmenin hesaplarını yapan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo- mavililerin, Brezilyalı golcüsü Felipe Augusto'ya Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgisi ve oyuncunun ayrılık ihtimaline karşılık rotasını Samsun'a çevirdi. Karadeniz temsilcisi, yüksek bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki Augusto'yu satacak. Trabzonspor, Cercle Kulübü'ne 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek sezon başında kadrosuna kattığı Felipe Augusto'dan gelecek parayı, Samsunspor forması giyen Marius Mouandilmadji transferinde kullanmayı planlıyor. Samsunspor'un yıldız ismi bu sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada 9 gol ve 2 asist üretti. Konferans Ligi'ndeki 10 mücadelede ise 8 gol ve 3 asistle adeta şov yaptı.