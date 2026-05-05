TÜRKİYE KUPASI | Beşiktaş-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KUPADA 9. RANDEVU
Siyah-beyazlılar ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 9. kez rakip olacak. İki takım bu müsabakalarda 3'er galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Kartal'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 10 golle karşılık verdi.
Müsabakayı kazanan ekip, gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Tur atlayan takımlar, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak finalde kupaya uzanmak için mücadele edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.