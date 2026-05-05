Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı: Beşiktaş- Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş – Konyaspor maçının VAR hakemini belirledi.

Kritik maçta VAR'da Cihan Aydın'ım görev alacağı açıklandı. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ile Özer Özden'in görevlendirildiği aktarıldı.