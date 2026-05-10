Avrupa aşkına

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. 4. dakikada sağ kanattan Jeferson'un ön direğe yaptığı ortada Antunes'in dokunuşunda, top savunmadan Abena'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 17'de sol kanattan Juan'ın pasında ceza sahası içinde Antunes'in şutunda kaleci Burak topu kurtardı. 24'te sağ kanattan Jeferson'un arka direğe doğru ortasında Cherni'nin şutunda top yandan dışarı çıktı. 33'te sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Liss kurtardı.