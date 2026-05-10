Avrupa aşkına

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. 4. dakikada sağ kanattan Jeferson'un ön direğe yaptığı ortada Antunes'in dokunuşunda, top savunmadan Abena'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 17'de sol kanattan Juan'ın pasında ceza sahası içinde Antunes'in şutunda kaleci Burak topu kurtardı. 24'te sağ kanattan Jeferson'un arka direğe doğru ortasında Cherni'nin şutunda top yandan dışarı çıktı. 33'te sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Liss kurtardı.
JEH SKORU BELİRLEDİ
57'de Kozlowski'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in pasında Bayo, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1 68'de sol çaprazda topla buluşan Camara'nın şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı. 80'de sağ kanattan Antunes'in köşe atışında kale önünde Jeferson, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1. Maç 2-1 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi.
SARI-KIRMIZILILARDA TEK DEĞİŞİKLİK
GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre Gaziantep FK maçında 1 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte kart cezası nedeniyle Janderson forma giyemezken yerine Jeh forma şansı buldu.
STOİLOV 'DALYA' DEDİ
TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başında 100. maçına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe kariyerinde "dalya" derken taraftarlar da deneyimli teknik adama büyük ilgi gösterdi. Sarıkırmızılı ekibin yeniden Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Stoilov, takımın başında yakaladığı istikrarlı performansla camianın sevgisini kazandı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
GÖZTEPE taraftarı Gaziantep FK karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. Avrupa hedefi yolunda kritik öneme sahip mücadelede tribünlerin oluşturduğu atmosfer dikkat çekerken, taraftarlar 90 dakika boyunca susmadı.