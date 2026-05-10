Ayvalıkgücü’nde final coşkusu

TFF 3. Lig 4. Grup Play-Off finalinde Eskişehirspor'u eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor büyük coşku yaşadı. Normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayıp 1'inci Tur'da ilk önce Karşıyaka ile eşleşen Balıkesirspor temsilcisi rakibiyle evinde golsüz berabere kalıp deplasmanda yeşilkırmızılıları 2-0 yenmeyi başardı. Grup finalinde ise iddialı takımlardan olan Eskişehirspor'un rakibi olan Ayvalıkgücü Belediyespor ilk maçı sahasında 2-0 kazanıp büyük avantajı eline geçirdi. Eskişehir'de dolu tribünler önünde oynanan maçta direnen Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak adını finale yazdırdı. Ayvalıkgücü Belediyespor, Play-Off maçlarında savunma performansıyla fark yarattı. Toplam 4 maçta da kalesinde geçit vermeyen Ayvalıkgücü 4 gol attı.

SEVİNCİ DOYASIYA KUTLADI

Eskişehirspor maçlarından zaferle ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor çok büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip soyunma odasında zafer pozu verdi. Ayvalıklı taraftarlar da maç bitiminde final sevincini doyasıya kutladı. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor, adını play-off finaline yazdırırken, rakibi ise 52 Orduspor oldu.