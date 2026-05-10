Başakşehir çok rahat

SÜPER Lig'de Avrupa mücadelesi veren Başakşehir, sahasında Samsunspor'u farklı mağlup ederek umudunu son haftaya taşıdı: 3-0. 4. dakikada Satka'nın müdahalesiyle Bertuğ yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 6'da Shomurodov kalenin sağ üst köşesine vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 19'da Bertuğ'un kafayla soldaki Shomurodov indirdiği topta Shomurodov tekrar Bertuğ'u gördü. Bertuğ'un şutu kalenin üstünden auta çıktı. 43'te Shomurodov'un pasıyla Yusuf ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya vuruşunda topu Okan'ın bacakları altından ağlara gönderdi: 2-0. 45+1'de Yusuf'un penaltı noktası sağından sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 47. dakikada ceza sahasına doğru sokulan Amine Harit'in şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı. 67'de ceza sahası içinden Kemen'in ortasında Selke'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 77'de Kemen'in ceza sahası çizgisinden vuruşunu Okan kurtardı. Dönen topu Fayzullayev skoru belirledi: 3-0.