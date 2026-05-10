Basketbolda kader günü

Türk basketbolunun köklü ve ekol ekibi Karşıyaka, 52 yıldır hiç ara vermeden mücadele ettiği ligde son hafta öncesinde talihini döndürmek üzere mücadele edecek. Geçmişinde Türkiye Kupası ve lig şampiyonlukları bulunan yeşil-kırmızılılar, bugün 15.30'da Bursaspor'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak. Kaf-Kaf, talihini döndürmek üzere parkede ter dökecek. Kaf-Kaf'ın yanı sıra bu sezon şansı dönmeyen bir diğer ekip ise Petkimspor oldu. Aliağa Petkimspor, 9 galibiyetle yoluna devam ediyor. Deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak Petkimspor'un alacağı sonuç merak ediliyor. Öte yandan düşme hattındaki bir diğer ekip Mersin Spor, deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Tüm maçların başlama saati 15.30 olacak.

ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM

Kaf-Kaf'ın ligde kalması için öncelikle Bursaspor karşısında galibiyet elde etmesi şart. Yeşil-kırmızılıların kaderi birçok ihtimale bağlı olacak. İzmir temsilcisinin umudunu sürdürmesi adına Petkimspor'un Tofaş'a mağlup olması kritik önem taşıyacak. Karşıyaka'nın kazandığı ve Petkimspor'un kaybettiği olasılıkta ikili averaj avantajı ile ligde kalan taraf Kaf-Kaf olacak. Petkimspor'un galip gelmesi durumunda ise Karşıyaka'nın alacağı galibiyet yeterli olmayacak.

BAŞKA MAÇLARDA OYNANACAK

Bu senaryoda Mersin Spor'un mağlubiyeti de tek başına çözüm olmayacak. Ancak Karşıyaka'nın kazanması, Petkimspor ve Mersin Spor'un aynı anda kaybetmesi halinde oluşabilecek üçlü averaj ihtimali, İzmir ekiplerinin ligde kalma umudunu canlı tutacak. Bugün oynancak diğer karşılaşmalarda şu şekilde olacak. Y.Merkezefendi saat 13.30'da Erokspor'u konuk ederken, Manisa Basket 15.30'da Türk Telekom'u ağırlayacak. Beşiktaş ise saat 18.00'de Galatasaray'ı konuk edecek.