SÜPER Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u farklı yendi ama Galatasaray'da kazanınca sevinemedi: 0-3. 12. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bardhi'nin şutu üstten auta gitti. 13'te orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred topu sürerek ceza sahasına taşıdı. Fred'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 19'da Talisca'nın ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'da kaldı. 45+1'de sağ kanatta topla buluşan Fred'in ortasında ceza sahası içerisinde topa bekletmeden vuran Kerem'in şutunu kaleci Bahadır çeldi.

PENALTI İPTAL EDİLDİ

56'DA Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına yükselen Brown'un kafa vuruşu ağlara Maç 3-0 sona erdi. Fener sevinemedi ra gitti: 0-2. 71'de konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. 74'te Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.