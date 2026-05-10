Fırtına çıkardı

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı mağlup etti: 1-2. 12. dakikada sağ kanattan Ozan Tufan'ın geri pasında topun sahibi olan kaleci Ahmet Doğan'ın, araya girmeye çalışan Oh'a yaptığı müdahale sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 14'te penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Orkun Kökçü, sağ köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 15'te sol kanatta topla buluşan Umut Nayir, bir süre meşin yuvarlakla ilerledikten sonra yay gerisinden ceza sahası içinde çapraz koşu yapan Zubkov'a pasını aktardı. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.

MUÇİ SKORU BELİRLEDİ

54'te soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Orkun Kökçü'nün direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, gole izin vermedi. 56'da sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Cerny'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 60'ta ceza sahası dışından Oulai'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu direk dibinden kornere çeldi. 62'de Zubkov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 68'de orta alanda Agbadou'dan topu kapan Umut Nayir, kaleci Ersin Destanoğlu'nu önde gördü.