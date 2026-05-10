Göztepe gaza bastı

SULTANLAR Ligi'ndeki ilk sezonunda adından söz ettiren Göztepe, gelecek sezona daha iddialı girmek için transfere hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Belaruslu voleybolcu Kseniya Liabiodkina için harekete geçti. Geçen sezonki kadrosundan sadece Melis Erdoğan, Hande Naz Sunar, Ezgi Bektaş ve Nursevil Gökbudak ile yola devam eden İzmir'in Sultanları, Çinli Yushan Zhuang ve son olarak Beşiktaş forması giyen Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzalamıştı. Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Göz-Göz, pasör çaprazı rotasyonu için son olarak Belaruslu voleybolcu Kseniya Liabiodkina ile anlaşma sağladı. 2002 doğumlu ve 183 cm boyundaki pasör çaprazı daha önce RGUOR Minsk, Minchanka Minsk ve Tulitsa Tula takımlarında forma giymişti. 2017 U16 Avrupa Şampiyonası ve 2020 U19 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" seçilen Belaruslu pasör çaprazı Kseniya Liabiodkina yeni sezonda ilk kez Sultanlar Ligi sahnesinde yer alarak Göztepe'nin başarısı için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların önemli isimlerle temas halinde olduğu ve önümüzdeki günlerde imzaların peş peşe atılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.