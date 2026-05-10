İzmirspor’da başkanlık seçimi için iki aday var

İZMİR'İN Cumhuriyetle yaşıt takımı İzmirspor'u Olağan Genel Kurul heyecanı sardı. İlk bugün, çoğunluk sağlanamaması durumunda 17 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 2 başkan adayı belli oldu. Buna göre yıllarca İzmirspor'da başkanlık yapan Emin İşletir ve yine çeşitli dönemlerde lacivertbeyazlı takımda yöneticilik yapan ve daha evvel bir kez aday olan Ali Koyuncuoğlu arasında seçim gerçekleşecek. Mevcut başkan Mustafa Kılıç ise aday olmayacak. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Şimşekler, 28 maçta sonunda topladığı 40 puanla sezonu 9. sırada tamamladı.