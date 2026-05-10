Salih Özcan veda etti

MİLLİ futbolcu Salih Özcan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a veda etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği milli futbolcudan sevindiren haber geldi. Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yenerken 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, 78. dakikada oyuna girdi.

TEKKE ISRARLA İSTİYOR

MAÇ sonunda ise takımdan ayrılması beklenen 3 oyuncu Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt tribünlere giderek taraftarlara veda etti.Kulüp sosyal medyasında da paylaşılan fotoğrafta oyuncuların takıma veda edeceği doğrulanırken üç futbolcunun birlikte bir fotoğrafının altına "Yakışır şekilde bir veda" notu düşüldü. Beşiktaş'ta teknik direktör krizi yaşanırken, bordo-mavililerin bunu kullanarak Salih için hamle yapması bekleniyor. Bilindiği gibi Karedeniz ekibinin teknik direktörü Fatih Tekke daha önce milli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediğini dile getirmişti.