Adem, bayram sonrası Fener’e imza atıyor

3. Lig Karşıyaka'da bu sezon gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe ile anlaşan Adem Yeşilyurt, Kurban Bayramı'nın ardından Fenerbahçe'ye resmi imzayı atıyor. Sarı-lacivertliler , Şubat 2026'da Adem için Kaf-Kaf ile anlaşmaya varmıştı. Transferde 500 bin Euro bonservis bedeli (2 taksit halinde) ve sonraki satıştan yüzde 25 pay kararlaştırıldı.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sezon sonuna kadar yeşil-kırmızılılarda kiralık olarak kalan genç yıldız, takımıyla normal sezonu 3. bitirdi ve Play-Off'ta Ayvalıkgücü'ne elendi. Kurban Bayramı'nın bitimiyle Fenerbahçe macerası başlayacak 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerin topbaşı yapmasını

beklemeden İstanbul'da bireysel çalışmalarına başlayacak. Adem Yeşilyurt, profesyonel kariyerine Pınargücüspor altyapısında başladıktan sonra Karşıyaka'ya geçmiş ve kısa sürede A takıma yükselmişti. U19 Milli Takım'da da forma giyen oyuncu, hızı, dripling yeteneği ve golcü içgüdüsüyle büyük potansiyel gösterdi. Fenerbahçe'de 5 yıllık sözleşme imzalayacak Yeşilyurt, "Hayalimdeki kulübe geldim, burada başarılı olup Avrupa'ya gitmek istiyorum" diyerek heyecanını dile getirmişti.