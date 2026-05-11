F.Bahçe’de ilk ayrılık

Süper Lig'in 2025-26 sezonunda şampiyonluğu bir kez daha Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bir ayrılık kesinleşti. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilere veda ediyor. Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşen o isim Edson Alvarez. Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ameliyat olan ve formasından uzun süre uzak kalan Meksikalı yıldız, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

18 MAÇA ÇIKTI, 1 ASİST YAPTI

Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun opsiyonunu kullanmayacağını ve ayrılık kararını oyuncuya iletti. Yardımcı Tecrübeli orta saha oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasının kafilesinde yer almamıştı. Edson Alvarez, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Başakşehir maçının son dakikasında oyuna dahil olmuş ve Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Fenerbahçe'nin sezonun son haftasında konuk edeceği Eyüpspor maçında da forma şansı verilmeyecek olan Edson Alvarez'in sarı-lacivertlilerdeki kariyeri böylece bitmiş oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Edson Alvarez, 1126 dakika sahada kaldı ve sadece 1 asistlik skor katkısı verdi.