Göcek’te açık su heyecanı başladı

Fethiye'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması" yoğun katılımla başladı. Göcek koylarının eşsiz manzarasında gerçekleştirilen organizasyonda 863 sporcu, farklı parkurlarda kulaç atarken, yetkililer yarışların bölgenin spor turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen organizasyona toplam 863 sporcu katıldı. Yarışların startını veren Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, organizasyonun bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi. Akkaya, "Göcek doymuyor, Fethiye doymuyor. Bisiklet turumuza başladık. Herhalde bir şehri en güzel böyle tanıtırdık; reklam filmleriyle, ödeneklerle değil, yaptığımız sportif ve kültürel faaliyetlerle. Fethiye'mizin her köşesi bir kadraj, Fethiye'mizin her köşesi bir reklam yüzü. Buna doymuyoruz. Bugün de 850 sporcumuzla beraber açık su sporları yarışmamızı başlattık" diye konuştu.