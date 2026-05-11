Kartal’da kritik zirve yapılacak

Beşiktaş'ta son dönemde alınan istikrarsız sonuçların ve yaşanan gelişmelerin ardından gözler kulüp içerisinde atılacak adımlara çevrildi. Basında yer alan son haberlere göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapmaya hazırlanıyor.

Paylaşılan detaylara göre, Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki bu önemli görüşme, siyah-beyazlı takımın ligde oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasının hemen ardından gerçekleştirilecek. Toplantıda, takımın genel durumu, saha içi performans düşüklüğü ve teknik heyetin geleceğine dair konuların masaya yatırılması bekleniyor. Kulübün ve teknik heyetin yakın geleceğine dair net bir rotanın çizilebilmesi adına, Rizespor karşılaşması sonrasında gerçekleştirilecek olan bu zirveden çıkacak kararların belirleyici olacağı ifade ediliyor. Spor kamuoyu ve siyah-beyazlı camia, toplantıdan çıkacak resmi sonuçlara odaklanmış durumda.