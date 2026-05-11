Muğlaspor şampiyon

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off finalinde Muğlaspor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Elazığ'ı penaltılar sonucu 8-7 yenerek 18 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi 6. dakikada Muhammet'in ortasında Sertaç'ın şutu savunmadan geri döndü. 36'da Sertaç'ın ortasında Maksut iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı, top üstten az farkla auta gitti. sağ kanattan Sertaç'ın ortasında arka direkte topla buluşan Enes'in sert şutu, uzak köşeden auta gitti.

İSMET KALESİNDE YILDIZLAŞTI

45+4'te sol kanattan Sakıb'ın ortasında topla buluşan Maksut yerden içeri çevirdi, savunmada Yalçın son anda araya girerek mutlak golü engelledi. İlk yarı da gol sesi çıkmadı ve 0-0 sonlandı. 2. yarıya iki takımda oldukça temkinli başladı. Özellikle orta saha- 8-7 sahada yapılan fauller ve yaşanan sakatlıkların ardından tempo oldukça düştü. 55'te Muğlaspor atağında Sedat çalımlarla kaleye yaklaşıp yaklaşık 30 metreden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 83'te İsa ortasını açtı, iki Elazığspor oyuncusunun arasında kalan top uzaklaştırıldı. Muğlalılar uzun süre elle oynama itirazında bulundu, ancak VAR ile iletişime geçen hakem Mehmet Türkmen müsabakayı devam ettirdi. 90+3'te Sertaç'ın serbest vuruştan ortasında top savunmadan sekti, arka direkte Süleyman fileleri havalandırdı. Fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Normal süre 0-0 sona erdi. Uzatma dakikaları da 0-0 sona erdi. Penaltılarda 10. atışlar kullanılırken, kaleci İsmet 3 penaltı kurtarışıyla yıldızlaştı. Muğlaspor rakibine 8-7 üstünlük kurarak 1. Lig'e yükseldi.