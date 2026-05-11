Petkim kaybetse de ligde kalmayı başardı

Aliağa Petkimspor kazanması halinde diğer maçlardan bağımsız olarak ligde kalmayı garantileyeceği Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Tofaş'a son saniye basketiyle 73-71 kaybetti ancak Karşıyaka'nın kazanıp, Mersin'in Trabzon'da kaybetmesiyle düşmekten kurtuldu. Maça iyi başlayan taraf Petkim oldu. Petkim'de Blumbergs-Efianayi ikilisi 15 sayı kaydetti ve ilk çeyrek 13-21 sona erdi. 2. çeyrekte kısaların temposu ve üçlük isabetleriyle reaksiyon veren Petkim soyunma odasına giderken farkı 12'ye çıkardı (35-47).

FARKI KORUYAMADI

Düşük yüzdeyle başlayan 3.çeyreğin 5 dakikası geride kalırken skor 41-52'ydi. Savunma kaynaklı sayılarla ritm bulan Tofaş, Furkan ve Besson'un skorer oyunuyla son çeyreğe girerken maçta ilk kez öne geçti (59-58).Final periyodu da düşük yüzdelerle başladı. Perez'in üçlüğüne Whittaker ikilikle cevap verince son 8 saniyeye 71-71 girildi. Alex Perez'in son saniyede bulduğu uzak ikilikle Tofaş sahadan 73-71 galip ayrıldı. Petkimspor yenilmesine rağmen Mersinspor'un da kaybetmesiyle ligde kalmayı başardı.