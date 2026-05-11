Türk vatandaşı oldu Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye'ye 9 yıl önce gelen ve floor curlingte gösterdiği başarıyla milli takım kampına seçilen 17 yaşındaki lise öğrencisi Albaraa Elgabry, Türk vatandaşı olup uluslararası müsabakalarda Türkiye için ter dökecek. Babasının işi nedeniyle 2017 yılında Mısır'dan önce Muğla'ya ardından da Denizli'ye taşınan Albaraa Elgabry, kısa sürede Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatına başladı. Elgabry, öğretmeninin yönlendirmesiyle bocce ve floor curling branşlarında spora başladı. Floor curlingte kulüpler arası turnuvada Denizli birinciliği elde eden Elgabry, takımıyla geçen kasım ayında Samsun'daki Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şampiyona sonunda milli takım kampına seçilen oyuncular arasında Elgabry de yer aldı.