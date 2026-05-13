Fenerbahçe’de temizlik kapıda

Fenerbahçe'de seçim yaklaştıkça, adayların transfer listeleri de oldukça konuşulmaya başlandı. Şu an görünen tabloda Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanma ihtimali bir hayli yüksek. Çalıştığı sportif direktörler ve teknik direktörlere her daim fikirlerini aktarması ile bilinen Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe formasını taşımaya yakışmıyorlar" dediği pek çok oyuncuyla yolların ayrılması konusunda tavsiye vereceği iddia ediliyor.

AYRILACAK İSİMLER NETLEŞTİ

Aziz Yıldırım'ın özellikle yüksek maliyeti nedeniyle Kante'yi istemediği; Kerem'e Fenerbahçe formasını yakıştırmadığı; kaliteleri nedeniyle Musaba, Brown ve Oosterwolde'u beğenmediği; Nene, Sidiki gibi oyuncuları ise pişmeleri için kiraya göndermek istediği konuşuluyor. Ayrıca Fred, Semedo, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü ile Ederson'u da takımda görmek istemediği belirtiliyor. Ancak futbol aklı olması beklenen Aykut Kocaman ile yeni teknik direktörün bu tavsiyeye ne kadar uyup uymayacağı ilerleyen dönemde netleşecek.