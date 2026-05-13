Denizlispor, Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2019- 2020 yılı itibariyle son 7 sezonda düşüşü durduramadı ve Süper Amatör Küme'ye kadar düştü. Maddi sıkıntılarla borcu 600 milyona kadar yükselen ve bu nedenle birçok puan silme cezası alan yeşilsiyahlıların önlenemez düşüşü, adeta 'nereden nereye?' dedirtti. Profesyonel liglerdeki son 6 sezonda 7 başkan 19 farklı teknik adam ile çalışan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'de de 1 yeni başkan ve 2 teknik adamla mücadele ettiği ilk sezonda son sırada kalıp küme düşmekten kurtulamadı. 7 sezonda toplam 8 başkan 21 teknik adamla çalışan yeşil-siyahlılar, kırılması güç bir rekora da imza atmış oldu. Denizli ekibi 2018-2019'da Ali Çetin başkanlığında Yücel İldiz, 2019-2020'de Mehmet Özdilek, Bülent Uygun, Levent Kartop; 2020-2021'de Robert Prosinecki, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan ile çalıştı.

SÜREKLİ DEĞİŞİM YAŞANDI

Horoz, 2021-2022 sezonunda Mehmet Uz başkanlığında Serhat Gülpınar, Fatih Tekke ve Mesut Bakkal, 2022-2023 sezonunda da Mesut Bakkal, Giray Bulak, Kemal Kılıç ve Bülent Ertuğrul ile devam etti. Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ile 2023-2024 sezonuna Bülent Ertuğrul ve Özcan Bizati, 2024-2025 sezonunda ise 4 başkan Mehmet Uğur Tatar, Erhan Ergil, Yasin Özpek ve Fatih Aslan Kazancıo ile 4 teknik adam Çağdaş Mavioğlu, Şükrü Akar, Ali Yalçın ve Kürşat Taş görev aldı. 2025-2026 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e başkan Süleyman Urkay ile başlayan Denizlispor, teknik sorumlu olarak Muhsin Sezer ile başladı, Ömer Alp Kulga ile BAL sezonunu son sırada bitirip, yerel süper amatör lige düştü.