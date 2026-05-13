Operasyon sürecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Özelikle Bahis konusuna değinen Hacıosmanoğlu, "Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin de 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Ben yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Biz kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden dataları alıyor, biz de çözümünü yapıyoruz. Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten. 7 bin küsür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1.5 ay sürer. Süreç bitmedi" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLURUZ

2026 Dünya Kupası'na katılacak olan milli takım ve teknik direktörü Montella hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: "İtalya elenince 'üzülme dedim, ABD'ye bir İtalyan yeter' dedim. Bana 'Ben İtalyan değilim Türk'üm, yanlış konuşuyorsun' dedi. Türk vatandaşlığıyla ilgili görüşmelere başladık. Biz o gruptan lider çıkarız. Lider bitiren San Francisco'ya gidecek. biz oraya gideriz. İsrail federasyon başkanı defalarca randevu istedi, vermedik. Biz Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gidiyoruz. Biz zalimin zulmüne maruz kalan herkesin yanındayız."