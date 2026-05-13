Spor Yöneticiligi mezunlarını verdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından, Türk sporunun gelişimine ve profesyonel yöneticilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla açılan Spor Yöneticiliği Programı, ilk mezunlarını verdi. Göztepe Spor Kulübü'nün desteğiyle hayata geçirilen programda, 32 eğitmenden farklı modüllerde eğitim alan 41 isim, kampüste düzenlenen törende belgelerini aldı. Sertifika programını başarıyla tamamlayanlar arasında futbol dünyasının yakından tanıdığı İsmail Köybaşı, Deniz Kadah, Ceyhun Gülselam ve Tolga Ünlü de yer aldı.

MEHMET SEPİL DE ORADAYDI

19 Ocak 2026 tarihinde açılışı yapılan Spor Yöneticiliği Programı, spor endüstrisinin değişen gereksinimlerine yanıt verecek yöneticileri yetiştirmeyi amaçladı. Katılımcılara, mesleki yeterlilikler odağında tasarlanmış 9 farklı modülde, 80 saat çevrim içi ve 32 saat yüz yüze uygulamalı eğitim verildi. Program, İzmir'den Türkiye'ye ulaşan örnek bir eğitim modeli oldu. Törene katılan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler ile Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile birlikte katılımcılara belgelerini takdim etti.