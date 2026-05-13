Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavili takım 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı ve Konyaspor'un rakibi oldu.

Türkiye Kupası Finali 22 Mayıs Cuma günü saat 20:45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak.