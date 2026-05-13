İspanya La Liga'da şampiyon olan Barcelona, Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutladı. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı. 18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.